Geraldine Kemper twee keer bij gevecht betrokken: 'Ik verstijfde'

Barry Atsma speelt psychopaat in Amerikaan­se serie

17:39 Barry Atsma heeft een rol in een Amerikaanse serie te pakken. De Nederlandse acteur is binnenkort te zien in de sf-thriller The Rook, die door Liberty Global wordt ontwikkeld in samenwerking met producent Lionsgate. De serie, die zich afspeelt in de toekomst, is in Amerika bij zender Starz te zien; in Nederland gaat Ziggo de reeks exclusief uitzenden.