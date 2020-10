Geraldine maakt programma over seksueel geweld: ‘Taboe onder mannen lijkt nog groter’

Ze was te zien bij de live shows van The Voice of Holland en presenteerde Expeditie Robinson NL vs BE, maar achter de schermen werd er sinds oktober vorig jaar hard gewerkt aan haar eerste grote programma sinds ze de overstap maakte van BNNVARA naar RTL4. Beau van Erven Dorens zag in Geraldine Kemper de perfecte presentator voor een nieuw programma over seksueel geweld, van zijn productiemaatschappij Kale Jakhals Producties, eerder verantwoordelijk voor maatschappelijk betrokken programma’s als Het Rotterdam Project en De Sleutel.