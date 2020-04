Gerard Joling: Ik 60? Dat is toch afschuwelijk?

0 - 10 jaar

,,Ik ben opgegroeid in Schagen. Als jongste van drie kinderen. Mijn broer is drie jaar ouder en zus zes ouder. Een gereformeerd gezin. Elke zondag naar de kerk. Vond ik verschrikkelijk. Mijn vader was offsetdrukker. Mijn moeder deed de huishouding, maar werkte ook in een damesmodezaak. Voor ons, zodat we zoveel mogelijk leuke dingen konden doen. Ik ben niets tekort gekomen. Heb een heerlijke jeugd gehad. We waren veel op straat. Stoepranden. Rolschaatsen. Paardrijden. Ik ondernam veel, mocht overal op. Turnen. De drumband. Ik had veel vriendjes en vriendinnetjes. Toen al vierden we verjaardagen uitbundig. Ik was een vrolijk kind. Hield er van om in de belangstelling te staan. Op feestjes was het: ,,Geer gaat wel even op de stoel staan om te zingen, want dat vinden de opa’s en oma’s wel leuk. We woonden naast Saskia en Serge. Ik kon Saskia feilloos nadoen. De baard in mijn keel had ik uiteraard niet.’’