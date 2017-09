Gerard Joling logeert lastminute op schip Gert Verhulst

Gert nodigt in zijn programma Gert Late Night drie bekende Vlamingen uit als logé. ,,Dus ik kan niet blijven slapen?'', reageerde Gerard vol verwondering toen hij begreep dat er voor hem geen hut was gereserveerd. ,,Ik heb drie gin-tonics op. Het lijkt me moeilijk om nog terug te gaan'', riep hij uit, waarna hij Gert om een slaapplekje verzocht. ,,Ik kan toch naast jou slapen?''

Nadat Gert sprak van 'stress aan boord', crashte de zanger uiteindelijk op het bed van acteur en theaterregisseur James Cooke. ,,James is naar mijn kamer verhuisd. Het is een moeilijke nacht geweest'', concludeerde 'Gertje' de volgende dag. ,,Gerard is na zijn ontbijt terug in zijn bed gekropen.''