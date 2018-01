Gerard Joling studio in met dj Nicky Romero

video Verlate Sylvie Meis laat zich per VIP-golf­kar­re­tje naar vliegtuig vervoeren

15:31 Presentatrice-lingeriemodel Sylvie Meis (39) heeft in Duitsland bijna een vlucht gemist, omdat een vriendin die met haar meereisde op het allerlaatste moment nog wat onverantwoorde snacks wilde shoppen. Terwijl de gate al was gesloten, snelden de dames per luxe VIP-golfkarretje richting het gereedstaande vliegtuig. Kraaiend van plezier filmde Meis hoe het duo er toch nog in slaagde hun doel te bereiken.