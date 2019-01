Gereedschapstaart kost Maroeska ‘tien jaar van haar leven’

Let op: in dit artikel wordt de naam van de afvaller genoemd.

De kandidaten kregen na een sticky toffee taart en het bakken van een stapel mozaïek-koekjes de opdracht met iets te komen waar ze blij van worden. ,,Van gereedschap’’, kirde Maroeska, die naast amateurbakker ook kunstenares is. Haar kalme houding was van korte duur toen ze plots op tijdspanning kwam te staan. ,,Ik heb stress. Het schift, het brandt aan’’, concludeerde ze tegen jurylid Janny van der Heijden.

De werkbank van de normaal gesproken secuur werkende Maroeska kwam bomvol afwas te staan. ,,Alles is vies! De chaos zit in mijn kop. Moet je kijken, ik schaam me gewoon kapot’’, riep ze vervolgens in de baktent uit. Sowieso had de kandidate haar week al niet toen ze haar mozaïek-koekjes in ‘monsters’ zag veranderen toen ze de oven op de verkeerde bakstand zette.