Gerimpelde Art heeft wat jaren overgeslagen en Carly is drie rollen rijker

Woody Allen deelt sneer uit aan acteurs die hem lieten vallen

20:42 Woody Allen heeft zich erbij neergelegd dat de beschuldigingen van seksueel misbruik hem de rest van zijn leven blijven achtervolgen. De 84-jarige regisseur denkt dat het in Hollywood ‘hip’ werd om naar hem uit te halen. ,,Ik neem aan dat voor de rest van mijn leven een groot deel van de mensen denkt dat ik een roofdier ben”, zegt hij in The Guardian.