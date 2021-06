Gert en Hermien: zangduo naast de Heer, maar ook met aardse zonden

Tot zijn eigen verbazing is Soufiane één van de vier finalisten van The Voice Kids: ‘Ik ben nog maar kort met muziek bezig’

10:33 Soufiane Soussan (14) uit Hoek van Holland staat komende vrijdag in de finale van The Voice Kids. Met zijn auditienummer Ik hou van mij wist hij zijn coach Sanne Hans in The Sing Off te overtuigen om hem mee te nemen. Na maandenlang zijn mond te moeten houden, mag hij het nu van de daken schreeuwen. ,,Het voelt echt als een bevrijding”, zegt hij lachend.