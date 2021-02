Gert Verhulst bevestigt: Zoon Viktor heeft nieuwe relatie

Bestsellerauteur Schrijver Marieke Lucas Rijneveld: ‘Ik ben geen jongen en geen meisje, ik ben een tussenmens’

6 februari Marieke Lucas Rijneveld is bang om te leven. Vrienden maken is geen vanzelfsprekendheid, ze twijfelt aan alles, wil niemand teleurstellen. Gelukkig kan ze schrijven, dat houdt haar overeind. ,,Als ik een dag niet schrijf, heb ik het gevoel dat ik niet besta’’, vertelt ze deze week in het Magazine.