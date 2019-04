Geruchten doen opnieuw de ronde: Famke en Ronnie nu wel uit elkaar?

De relatie tussen Ronnie Flex en zangeres annex YouTube-ster Famke Louise (20) is opnieuw in opspraak geraakt nadat Flex in een instagrampost van een break-up lijkt te spreken. Die update verwijderde hij vervolgens weer. De 27-jarige rapper wil volgens zijn management geen commentaar geven.

,,Ik weet niet echt hoe ik dit moet typen, omdat het raar voelt. Maar als ik niks zeg, dan ga ik nog gekker worden omdat niemand dan rekening met dit kan houden en dat bespaart me wat ongemakkelijke gesprekken en shit…’’, aldus de afzender van het bericht. ,,Ik ben alleen en het is mijn verjaardag en dat maakt het wel echt de kutste verjaardag ooit. Maar ja het is wat het is en voor al die mensen die deze relatie probeerden te stoppen in het verleden: dit komt niet door jullie.”

Onduidelijk is of het Flex zelf is geweest die de tekst online zette. Het management van de artiest laat weten dat hij ‘geen commentaar wil geven'.

Ronnie Flex vierde gisteren zijn verjaardag. ,,Happy B day bbyyyy’’, liet Famke via haar instagramaccount weten bij een foto van haarzelf en haar liefje.

Kus

Halverwege december bevestigden de twee hun relatie nadat hun nummer Alleen door jou uitkwam. Aan het einde van de clip was te zien hoe Famke Louise en Ronnie Flex elkaar een gezellige kus geven, maar zekerheid over hun relatiestatus bleef lange tijd uit. Een paar dagen later maakte de rapper bekend dat hij een dochter had gekregen, Nori Dua. De moeder van het meisje is de 23-jarige Wafae Kefi uit Den Haag, ook wel bekend als dj Wef.

Geruchten over een break-up tussen Flex en Famke deden in januari ook de ronde. Er leek even sprake van toen het fans opviel dat de artiesten elkaar ‘ontvolgd’ hadden op Instagram. Het bleek een storm in een glas water.