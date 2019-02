Geruchtmakende Making a Murderer-zaak mogelijk heropend na vondst botten

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de geruchtmakende zaak rond de moord op fotografe Teresa Halbach. De Amerikanen Steven Avery en Brendan Dassey zitten al jaren in de cel. In de populaire Netflixdocumentaire Making a Murderer is te zien hoe ze tevergeefs hun onschuld proberen te bewijzen.

Kathleen Zellner, de gehaaide advocaat van Steven Avery, heeft op Twitter aangekondigd dat ze nieuw bewijsmateriaal mag presenteren in de rechtbank. Daardoor is er een kans dat de zaak wordt heropend. Avery en Dassey stellen onschuldig te zijn. En Zellner, die centraal stond in het tweede seizoen van de reeks, gelooft ze op hun woord. ,,Ooit ga ik ze vrij krijgen’’, verzekert ze.

De topadvocate wil dat botten die zijn gevonden buiten het erf van autosloper Steven Avery worden onderzocht. Zellner denkt dat ze mogelijk van Halbach zijn en dat zou de theorie van de aanklagers, die altijd hebben beweerd dat Halbach op Avery's terrein is vermoord en verbrand, onderuit halen. Zellner vecht ook de teruggave van botfragmenten aan de nabestaanden aan. Dit zou zijn gebeurd zonder de verdediging op de hoogte te stellen, waardoor bewijsmateriaal (stukjes bot) verloren ging.

Het eerste seizoen van Making a Murderer maakte eind 2015 veel tongen los. De serie gaat over de bizarre zaak rond de in 2005 in Wisconsin vermoorde fotografe Theresa Halbach. De voor de moord veroordeelde Steven Avery zat eerder achttien jaar ten onrechte vast voor een verkrachting. Na zijn vrijlating begon hij een zaak tegen de politie. Avery en zijn advocaten suggereren dat de politie hem erin heeft geluisd.

Brendan Dassey werd medeplichtig aan de moord op Halbach bevonden en veroordeeld tot een levenslange celstraf. De verstandelijk beperkte jongen legde een bekentenis af toen hij werd verhoord zonder aanwezigheid van een advocaat of volwassene. Hij was zestien jaar toen dit gebeurde en begreep amper wat voor bekentenis hij aflegde.

IJzervreter

Kathleen Zellner heeft zich als een pitbull vastgebeten in met name in Avery’s strafzaak. Doel van de 61-jarige ‘ijzervreter’: de volgens haar onterecht veroordeelde Amerikaan vrij krijgen. Tijdens haar florissante carrière slaagde Zellner, die met een team juristen opereert vanuit een chique kantoor in Chicago, erin om maar liefst negentien onterecht veroordeelde Amerikanen, die jarenlang achter de tralies zaten, uit de cel te krijgen.

De vrijgelaten delinquenten incasseerden tientallen miljoenen dollars schadevergoeding, waarvan een aanzienlijk deel in de kas van Zellner vloeide. En dat is haar tactiek; in potentie onschuldige gevangenen pro deo (kosteloos) bijstaan, ze met nieuwe bewijzen en op ingenieuze wijze vrijpleiten en vervolgens een riant salaris opstrijken. Volgens Amerikaanse media verdient ze ruimschoots meer dan 99 procent van de advocaten in de VS en is de hoogbegaafde Zellner inmiddels multimiljonair.