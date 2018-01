Gescheiden Grey's Anatomy-acteur Jesse Williams wil kinderen vaker zien

Jeroen Pauw: Ik ben blij dat mijn moeder dood is

2 januari Jeroen Pauw (57) deed dinsdagavond een opmerkelijke uitspraak in de eerste aflevering van 5 Jaar Later op RTL 4. ,,Ik ben blij dat mijn moeder dood is'', zei de talkshowpresentator tegen Beau van Erven Dorens.