Geschiedenisprogramma scoort: 1,7 miljoen kijkers voor eerste aflevering

In de NPO-serie Het verhaal van Nederland wordt in tien afleveringen de geschiedenis van ons land verteld. Het is een combinatie van een dramaserie en een documentaire. De tien afleveringen beslaan ieder een ander tijdperk, van de vroege prehistorie tot aan de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. De eerste aflevering gisteravond verhaalde over de periode net na de ijstijd, met jagers en boeren als de eerste bewoners van Nederland.

In het programma worden sommige scènes nagespeeld, dan wandelt opeens Daan Schuurmans het beeld binnen, en in een volgende is een museumdirecteur of wetenschapper aan het woord. ,,We moesten op zoek naar de juiste balans tussen al die vormen”, vertelde regisseur Lourens Blok eerder aan deze site. ,,Ik kom zelf uit de dramahoek, een combinatie van drama en documentaire had ik nog nooit gemaakt. Het was belangrijk dat de verhaallijnen een eigen spanningsboog hadden, en dat ze niet alleen maar uitbeelden wat Daan zegt. Die momenten dat Daan in beeld kwam, waren ingewikkeld: je moet voorkomen dat het er heel knullig uitziet als iemand uit het heden een historisch decor binnenstapt.”