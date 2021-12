Gesneuvelde bioscooptitels in trek op Pathé Thuis: The Little Things op nummer 1

Niet alleen The Little Things was daarom in trek, ook Wonder Woman 1984, de Disney-animatie Raya and the Last Dragon en de gameverfilming Mortal Kombat waren populair. De lijst bevat verder opvallend veel ‘gouwe ouwen’ zoals Titanic, Home Alone (volgens Pathé Thuis wederom de best gestreamde film tijdens kerst) en alle Harry Potter-titels. Het eerste deel uit die franchise is sowieso de meest bekeken ‘klassieker’ van de online-bibliotheek.