Gespierde Jordi stapelverliefd op Barbie: Dit wordt een mooi jaar

Samantha de Jong (28), beter bekend als Barbie, is weer verliefd. De hoogblonde realityster heeft een relatie met Jordi Ossel (29) uit Leusden (Utrecht). De twee kwamen elkaar zo'n twee weken geleden tegen in de kroeg. ,,We gaan er iets moois van maken'', laat Jordi, die werkzaam is in de schoonmaakbranche, vol vertrouwen weten.

De tortelduifjes pasten vandaag hun profielfoto's op Facebook aan en kunnen rekenen op een stroom aan felicitaties. Aan deze site vertelt Jordi dat hij sinds een week officieel samen is met zijn Samantha: ,,een mooi begin van het nieuwe jaar dus". Tijdens een avondje stappen zag hij haar staan in de kroeg. ,,We raakten aan de praat en van het één kwam het ander'', vertelt hij vol trots.

Het stel is zo verliefd, dat Jordi Samantha's kinderen Angelina (6) en Milano (3), die ze kreeg met haar ex Michael van der Plas, al heeft ontmoet. ,,Dat gaat heel goed, maar het is wel wennen! We zijn laatst een paar dagen met elkaar weg geweest.''

Naast zijn baan in de schoonmaak, zit Jordi 'in de auto's'. Hij woont op zichzelf in Leusden en bezoekt Samantha regelmatig in Scheveningen. Onlangs liet de blondine los het niet erg te vinden van een bijstandsuitkering, maar haar knalroze geverfde paleisje te moeten verlaten, omdat de huur te hoog is. Michael, met wie Barbie vijf jaar getrouwd was, woont en werkt in Spanje. Volgens Jordi weet hij inmiddels van zijn bestaan af. ,,Hij heeft er geen problemen mee en vindt het heel leuk.''