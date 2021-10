Gevierd acteur Alec Baldwin ook vaak in nieuws om controversiële uitspraken

Het had niet veel gescheeld of de in New York geboren Alec Baldwin (63) was Batman in de gelijknamige film uit 1989 van Tim Burton. De felbegeerde rol ging uiteindelijk naar zijn collega uit Beetlejuice van een jaar eerder: Michael Keaton. Niet dat zijn carrière vervolgens in het slop raakte.



Baldwin dook op in talloze films, van The Hunt for Red October (1990) en Glengarry Glen Ross (1992) tot The Edge (uit 1997, tegenover Anthony Hopkins) en Oscarwinnaar The Departed (2006). Het bleef toch vaak bij bijrollen (zoals in de laatste Mission: Impossible-delen).



Het grootste aandeel had hij in de komische tv-serie 30 Rock, waarvoor hij zeven Screen Actor Guild Awards, drie Emmy Awards en twee Golden Globes won. Prijzen en lof kreeg hij ook voor zijn imitatie van voormalig president Donald Trump in Saturday Night Live. Maar hij beschouwt zichzelf niet als iemand van de A-lijst.