Gewonde concertbezoeker klaagt Drake aan na incident met bierflesje

De nu 24-jarige fan bezocht in de zomer van 2016 een optreden van de Canadese rapper in stadion Madison Square Garden in New York. In haar aanklacht stelt ze dat Drake, het stadion, de drankverkoper en concertorganisator Live Nation er niet genoeg aan hebben gedaan het publiek die avond te beschermen.

De vrouw beweert volgens de New York Post dat er niet genoeg beveiliging aanwezig was bij het concert, dat er te veel alcohol werd geserveerd en dat haar verwondingen voorkomen hadden kunnen worden als er plastic glazen waren gebruikt in plaats van glazen flesjes.