Tien inwoners van Helvoirt vormen in het nieuwe programma een gelegenheidsbende. Met elkaar beramen zij een overval op een bestelbusje met daarin 80.000 euro. Als de buit binnen is, wordt het geld verdeeld en is het ieder voor zich. De kandidaten moeten hun deel twee weken verborgen weten te houden, wel moeten ze het verplaatsen en delen ervan uitgeven.