Gezin Luizenmoeder-gezicht Ilse Warringa geplaagd door luizen

Ilse Warringa (44) uit de populaire serie De Luizenmoeder heeft thuis last van... luizen. Dat laat de actrice weten op Twitter. ‘Het is niet te geloven.’

Onaangenaam onverwacht bezoek voor Ilse Warringa en haar gezin in quarantainetijden. ‘Ik dacht dat de gehele natie door social distancing wel van deze plaag af zou komen’, schrijft ze over de luizen. ‘Die van ons moeten hun eitjes dus nog even vlak voor de intelligente lockdown hebben gelegd? Alle vier hebben we nu luizen! Houdt het dan nooit op?’

Warringa was twee seizoenen lang te zien als Juf Ank in de AvroTros-serie De Luizenmoeder op NPO 3. De satirische serie ging over het wel en wee op basisschool De Klimop, waar juf Ank en directeur Anton (Diederik Ebbinge) de dagelijkse beslommeringen in goede banen probeerden te leiden.

De serie hield wekelijks miljoenen kijkers aan de buis gekluisterd en werd onder meer bekroond met de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf. Ilse Warringa won voor haar rol in 2018 een Gouden Kalf in de categorie beste actrice in een televisiedrama en op het Gouden Televizier-Ring Gala van datzelfde jaar de Zilveren Televizier-Ster voor beste actrice.

De reeks stopte onder meer omdat acteur en schrijver Diederik Ebbinge een derde seizoen niet zag zitten.