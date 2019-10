Giel Beelen heeft gestolen laptoptas weer terug

Poll Kan een relatie een affaire overleven?

17 oktober De affaire die Marco Borsato (52) had met pianiste Iris Hond heeft de relatie met zijn vrouw Leontine ‘sterker gemaakt dan ooit’. Daar hebben ze, volgens relatietherapeuten, heel hard aan gewerkt, want vanzelfsprekend is het niet. ,,Ontrouw maakt een eind aan je relatie zoals die was.”