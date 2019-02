Giel Beelen is rijbewijs kwijt na dronken rijden

Sylvie maakt einde aan slepende ruzie met Sabia

11:03 Sylvie Meis heeft op papier vrede gesloten met voormalig hartsvriendin Sabia Engizek. Die laatste deed vorig jaar in een tv-interview pijnlijke uitspraken over een voor Sylvie heftige periode. De in Hamburg woonachtige Sylvie heeft nu een schikking getroffen met de Duitse tv-zender Pro7, die het vraaggesprek met Sabia uitzond.