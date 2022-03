Giel drijft in Lapland de spot met zijn vriendin en glamoureus wakker worden met Suzan & Freek

video Kandidaat lijkt te stikken bij The Masked Singer en stopt optreden: ‘Iemand moet erheen’

Het nieuwe seizoen van The Masked Singer in Amerika is deze week met paniek begonnen toen een deelnemer al na een halve minuut haar optreden moest afbreken. Het karakter Firefly (Vuurvlieg) begon stevig te hoesten en kon niet verder zingen, tot grote schrik van het radende panel. ,,Ze stikt’’, riep Ken Jeong, waarna de deelnemer achter de schermen medische hulp kreeg.

11 maart