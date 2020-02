Giel en Malou blikken terug op date: De eerste kus was degelijk

Een mooie binnenkomer voor Malou op de avond van de date: ze had niet direct in de gaten dat het Giel was die aan de bar zat. ,,Je bent ook zo gespannen. Ik had wel zoiets van: oh, herkenbaar van de radio.’’ Een naam kwam er echter niet bij haar naar boven. De twee raakten daarna gezellig aan de praat en hadden genoeg gespreksstof de hele avond. Zo kwam het zware onderwerp euthanasie aan bod, maar hadden Giel en Malou het ook over minder serieuze dingen als reizen. ,,Het ging echt van hot naar her.’’



Hoewel ze dus al vanaf het begin genoeg te bespreken hadden, werd de date volgens Malou naarmate de avond vorderde steeds leuker. Vooral toen Giel knetterijs voorgeschoteld kreeg en zijn mond opende om het geluid aan Malou te laten horen. ,,Ik vond dat gewoon super grappig.’’



Nieuwslezer Jeroen Latijnhouwers was ook erg nieuwsgierig naar de eerste kus. Die vond diezelfde avond nog plaats. Giel en Malou besloten namelijk na hun ontmoeting in het First Dates-restaurant het afspraakje buiten het zicht van de camera’s voort te zetten. Toen de radio-dj zijn date thuis afzette, trok hij de stoute schoenen aan en zoende hij haar. Daar had Malou wel een puntje van kritiek, ze vond het namelijk nogal degelijk. Giel reageerde direct: ,,Voor mijn gevoel heb ik gewoon vet gezoend. Ik zette haar af voor de deur en ik dacht: ik moet iets doen. Dus ik: bam, pak d’r vol op d’r mond. Later bleek dat zij dat mwah vond.’’