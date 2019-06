Giel over geruchten stoppen ochtendshow: Het zal ongetwijfeld in de lucht hangen

De afgelopen maanden gingen meermaals de geruchten dat het einde verhaal voor Giel Beelen bij Radio Veronica zou zijn. Jeroen Kijk in de Vegte stelde in maart op Radio 2 dat de diskjockey moest vertrekken bij de zender en plaats moest maken voor Lex Gaarthuis. Zelf voedde Giel de geruchten ook nog door in mei te melden dat het zijn laatste ochtendshow was. Dit was echter een grap en hij doelde erop dat het ‘de laatste ochtendshow van mei’ was.



Tegen Wilfred Genee zei hij vanmiddag op BNR Nieuwsradio dat hij denkt dat er een kern van waarheid zit in de geruchten. ,,Ik denk als dat soort verhalen er zijn, dan is er iets van waar. Het is niet dat dat soort gasten zoiets verzinnen. Het zal ongetwijfeld een optie zijn geweest of in de lucht hangen.” Daarop heeft hij ook geïnformeerd bij de leiding van Veronica. ,,Maar die wisten niet hoe snel ze moesten vertellen dat er niks van waar is.”