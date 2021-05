Gijs Staverman wil luisteraars uit coronadip trekken in nieuwe radio-show

Even dacht Gijs Staverman (55) aan een radiopauze, maar de liefde voor radio is te groot. Maandag begint hij aan zijn nieuwe programma Gijs 2.4 op Radio 2. ,,Er is het laatste jaar heel weinig gelachen. Daar wil ik verandering in brengen.”

Na zeven jaar radiomaken rond lunchtijd is de dj (KRO-NCRV) straks van maandag tot en met donderdag te horen tussen 14.00 en 16.00 uur. Staverman neemt daarmee het programma over van Rob Stenders, die naar Radio Veronica vertrok. De radiocoryfee wil muziek, humor en actualiteit met elkaar verbinden in zijn nieuwe show, vertelt hij. Zo zal hij onder meer putten uit zijn podcast Staverman Stand-up, waarin hij prominente cabaretiers spreekt. ,,Er hebben al een paar grote namen toegezegd, als Freek de Jonge en Claudia de Breij. Er is zo weinig gelachen in het afgelopen jaar. Daar wil ik verandering inbrengen. Het is tijd om meer te ontspannen.”

Trouwen

In het voorbije coronajaar maakte Staverman de balans op. ,,Er gebeurden een hoop drastische dingen in mijn leven: ik verkocht mijn huis in Amsterdam, moest verhuizen - ik blijk dus een echte verzamelaar -, ga trouwen en heb een haartransplantatie gehad. Ik dacht al een tijdje: what’s next? Ik maak al bijna dertig jaar radio, heb op bijna elk tijdstip gewerkt. Wat wil ik nog meer?”

Gijs Staverman en zijn verloofde Cher.

Hij overwoog om een radiopauze in te lassen en in die tijd een podcast te maken over pleegzorg. Zijn verloofde Cher heeft twee pleegkinderen van 10 en 12 jaar. ,,Door Milan en Liya werd ik op middelbare leeftijd ineens papa. Ik had gelijk een enorme klik met hen. In de podcast zou ik de negatieve connotatie die pleegzorg heeft willen wegnemen en eens benoemen hoeveel pleegkinderen goed terecht komen.” De podcast gaat er in de toekomst komen. Nu wil Staverman eerst tijd maken voor zijn nieuwe programma.

Paardenstaart zoekgeraakt

Een leven zonder radio is moeilijk voor te stellen, zegt de dj. Toen Staverman een jaar of 18 was, wist hij al wat hij wilde. Hij bestookte radiozenders met een eindeloze stroom bandjes. Vaak vergezeld van een Privé of Story waarin hij een foto van zichzelf plakte met de weinig subtiele tekst ‘Peter van der Vlucht (zijn naam op piratenzenders, red.) wordt hét nieuwe talent’. Na zeven jaar solliciteren was het raak. Hij kreeg een baan bij Radio Veronica.

In die tijd, de jaren ‘90, had de jonge dj nog een paardenstaart op de schouders. Die kwam hij laatst tegen tijdens de verhuizing. ,,Hij is ongeveer 30 centimeter lang, blond en goed geconserveerd. Het is meer haar dan ik tegenwoordig op mijn hoofd heb.” Het instituut voor Beeld en Geluid wil de paardenstaart graag in de collectie opnemen. ,,Ik voel me enorm vereerd, maar ik moet wel even zoeken in welke verhuisdoos ik hem heb gestopt...Ik ben hem kwijt.”

Top2000

Nu Staverman zijn werkdag later zal starten, wordt zijn dagindeling anders. ,,De kinderen verwachten misschien dat ik ze elke dag naar school ga brengen, maar dat weet ik nog niet hoor,” lacht hij.

Uit zijn lunchprogramma Gijs 2.0 (KRO-NCRV) neemt hij het radiospel ‘Beat the minute’ mee, waarin luisteraars binnen een minuut zoveel mogelijk hits moeten herkennen. ,,Nu zal het meer om de Top2000 draaien.”

Dj Gijs Staverman draait Suspicious Minds van Elvis Presley, nr 106 in de Top2000 onderweg naar de nummer 1 Bohemian Rhapsody van Queen.

Een terugkerend onderdeel wordt Stavermans Disco, waarin elke dag een nieuwe discotrack wordt toegevoegd aan de enorme Spotify-lijst die Gijs inmiddels heeft ontwikkeld. Ook wordt de laatste plaat traditiegetrouw gekozen door een luisteraar, passend bij opvallend nieuws van de dag.

De opvolger van Staverman is dj Annemieke Schollaardt. Zij krijgt na vier jaar haar langverwachte middagshow. Schollaardt stapte in de zomer van 2017 over van 3FM naar Radio 2, waar ze de plek van Rob Stenders zou overnemen. Hij besloot op het laatste moment toch te blijven. Nu Stenders alsnog vertrekt, krijgt ze toch haar lunchshow. ,,Annemieke is een doorgewinterde radiovrouw. Ze heeft er zin in en dat is prachtig. Tegen haar zou ik willen zeggen: veel plezier tijdens lunchtijd. Eet smakelijk!”

