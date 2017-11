'Gijs van Dam eist excuses van Van Nieuwkerk'

Bloemen noemt ontkenning Weissman 'ongepast'

7:00 Karin Bloemen, die seksueel grensoverschrijdend gedrag van regisseur Ruut Weissman aankaartte, is verbijsterd over het interview dat hij zaterdag gaf in Het Parool. Daarin ontkende Weissman, bekend van musicals als Hij gelooft in mij en Fiddler on the roof, de aantijgingen.