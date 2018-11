Ginger bezorgt Lil Kleine en publiek tranen met emotionele rap

Ginger is geen vreemde in de rapscene, maar waagde gisteravond een kans om zijn talent aan het grote publiek te laten zien. Dat deed hij door zijn eigen tekst te rappen op het nummer Treur niet van Diggy Dex. Het lied, dat hij Papa noemt, gaat over zijn vader die een herseninfarct heeft gekregen. Ginger werd in een klap mantelzorgen en zette zijn carrière daarvoor op een laag pitje. Als gevolg van de heftige gebeurtenis met zijn vader, kreeg Ginger last van paniekaanvallen en belandde hij in een depressie.



Al bij de eerste zinnen die Ginger ten gehore bracht, keken Lil Kleine en Ali B. enthousiast op. Het duurde dan ook niet lang tot de twee heren op de rode knop drukten. Voor gloednieuw jurylid Jorik Scholten, de echte naam van Lil Kleine, was het gelijk raak. Hij zat met kippenvel en kon zijn tranen niet bedwingen toen hij de emotionele tekst van Ginger hoorde.



,,Wauw, man. Tranen en kippenvel, echt serieus, wauw", begon Lil Kleine met zijn commentaar. ,,Als je gaat draaien voor een rapper, moet de rap heel goed zijn. Ik wil je zeggen dat je rap echt on point was”, complimenteerde hij Ginger. Ook de andere coaches waren diep onder de indruk van Gingers act. Uiteindelijk liet Ginger zijn keus vallen op Lil Kleine.



Het debuut van Lil Kleine als jurylid werd gisteravond gemengd ontvangen. Kijkers lieten zich via sociale media massaal uit over de 24-jarige Jorik Scholten, die dit seizoen van de talentenjacht der talentenjachten wil winnen.