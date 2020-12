Gio (16) uit Ik geloof in mij al week lang op 1 in lijst meest virale nummers

Hoewel hij nu nog vooral optreedt voor bekenden in lokale cafeetjes, moet Laat je gaan het ticket zijn naar grotere podia. Het nummer werd oorspronkelijk in 2015 uitgebracht door de bijna dertig jaar oudere Willem Barth, bij wie het minder opzienbarend was dat hij zong over het ‘verwennen’ en laten ‘trillen’ en ‘gillen’ van een vrouw door haar te ‘strelen’.



Spotify kijkt voor de Viral 50 naar de mate waarin liedjes worden gedeeld op sociale media. En daar is het nummer een behoorlijke hit. Er hoort namelijk een dansje bij, dat talloze mensen de afgelopen tijd deden in filmpjes op TikTok: