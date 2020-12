Girls Aloud-zangeres Kimberley Walsh verwacht derde kind

‘Het is voor ons gezin een lichtpuntje in deze donkere tijd, iets om naar uit te kijken, iets spannends en iets om te plannen’, zegt de 39-jarige zangeres. Vanwege de coronacrisis beleeft Kimberley de zwangerschap wel anders. Zo mocht haar man Justin Scott niet mee naar haar laatste echo. ‘We moeten accepteren dat we nu te maken hebben met dat soort dingen. Als je in deze tijd een baby krijgt dan is het allemaal minder makkelijk.’