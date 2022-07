Giselle van Cann nieuwe hoofdredacteur NOS Nieuws

De 56-jarige Van Cann is sinds 2011 plaatsvervangend hoofdredacteur van NOS Nieuws. Daarnaast is ze medeverantwoordelijk voor radio, televisie en online. Ze concentreert zich in die rol veel op diversiteit en talentontwikkeling. Van Cann begon haar journalistieke loopbaan in 1992 bij Het Financieele Dagblad. Ze is politiek verslaggever en adjunct-hoofdredacteur geweest, voordat ze in 2008 naar de NOS ging. Bij de nieuwsomroep was ze onder andere verantwoordelijk voor de introductie van NOS Stories, het nieuwsplatform voor jongeren.