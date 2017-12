Glamourkwartet Toppers zoekt vijfde zanger met humor in talentenjacht

René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit speuren in de talentenjacht Topper Gezocht! niet naar een vast uitbreiding van het glitter- en glamourgezelschap maar naar iemand die eenmalig de gelederen komt versterken. De winnaar zal optreden voor 65.000 mensen in het Ajax-stadion, tijdens de veertiende Topperseditie op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei. Het thema van de shows is Pretty in pink - the circus edition. Speciale gasten zijn dit jaar onder meer Ronan Keating, Snap! en Right Said Fred.