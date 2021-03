Glastonbury-organisatie lanceert livestream als alternatief

Katja Schuurman in de bres voor Bilal Wahib: ‘Een slechte grap is geen kinderpor­no’

30 maart Katja Schuurman neemt het op Instagram op voor Bilal Wahib, die afgelopen week in opspraak kwam toen hij een 12-jarige jongen in een livestream vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. Ze noemt zijn actie weliswaar dom, zeer onhandig en bovendien niet grappig, maar stelt: ‘Van kwade opzet is geen sprake.’