Glennis gaat tijdens liveshow America's Got Talent 'extreem moeilijk lied' zingen

Zangeres Glennis Grace (40), die vannacht een felbegeerde plek veroverde in de kwartfinale van America's Got Talent , weet nu al welk nummer ze binnenkort gaat zingen tijdens haar volgende optreden in de door miljoenen bekeken talentenshow. Volgens de Amsterdamse superstrot betreft het een 'extreem moeilijk' lied dat veel voorbereiding vraagt.

Om welk nummer het gaat, mag Grace nog niet zeggen wegens een geheimhoudingscontract met de producenten van het programma. Wel liet ze vanavond doorschemeren dat ze het moet zingen. Oftewel: het nummer zou niet haar persoonlijke keuze zijn geweest. ,,Ik word door het betreffende lied zó getest. Ik weet nu nog niet hoe ik het ga doen'', aldus Grace die gisteren voor de tweede keer de jury verpletterde. Deze maal met haar persoonlijke interpretatie van Nothing Compares 2U van Prince.

Na haar optreden kreeg de Nederlandse 'reïncarnatie' van Whitney Houston uit de hele wereld positieve reacties. ,,Maar die uit Nederland zijn en blijven het leukste, omdat het toch mijn eigen landje is'', vertelde ze enthousaist door de telefoon bij RTL Boulevard. Veel commentaren heeft ze nog niet gelezen, omdat ze net terug is van een korte vakantie met haar vriend met haar vriend Lévy Simon (23) op Cuba. ,,Ik heb nog nauwelijks mijn eigen AGT-auditie kunnen terugzien.'' De audities in de Verenigde Staten beschouwt ze als 'een hele leuke film'. En tegen de naderende liveshows in september ziet ze niet echt op. ,,Ik ben iemand die altijd in het moment leeft en probeer me niet te veel aan te trekken van concurrenten. Liever focus ik op mijn eigen kracht.''

Lees verder onder de video

Tijdens de audities in Amerika - de eerste keer met Run to you van Whitney Houston en vannacht een Prince-klassieker - droeg Glennis bewust zo neutraal mogelijke, casual kleding om alle aandacht op haar vocalen te vestigen. Tijdens de kwart finale gaat ze zeer waarschijnlijk voor een spectaculairdere outfit. ,,Dan ga ik wat meer uitpakken'', belooft de zangeres.

Kijkers roemden haar vandaag om haar rustige uitstraling tijdens America's Got Talent en sommigen tippen haar zelfs als winnares van het dertiende seizoen. Volgens het doorgaans zeer kritische jurylid Simon Cowell heeft Glennis 'een bepaalde gloed' over zich. ,,Misschien is het wel jouw tijd'', oordeelde hij vannacht terwijl het publiek haar trakteerde op een staande ovatie en gejuich.

Volledig scherm Glennis tijdens haar tweede auditie. © YouTube