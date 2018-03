Glennis Grace (39) hoopt op tweede kindje

,,Eigenlijk wilde ik er drie, maar ik ben al blij met een tweede'', verklapt Glennis aan Veronica Magazine. ,,Mochten het er meer worden, graag. Maar het moet je wel gegeven zijn, zeker op latere leeftijd. Een kind is een wonder. Ik hang de vlag uit als het zover is.''

Lees ook Glennis Grace doet tweede Whitney-show Lees meer

De 39-jarige Glennis (Glenda Hulita Elisabeth Batta) heeft een zoon van 10 jaar: Anthony Shane Majri. Zijn vader is tourmanager Moos Majri, met wie Glennis tot 2012 zes jaar lang samen was. In het najaar van 2016 ging ook haar relatie met drummer Robert Biesewig na drie jaar uit. Zover bekend is de zangeres nu single.