‘Glennis Grace aangehouden na gevecht in supermarkt’

Glennis Grace zou zaterdagavond zijn aangehouden na een gevecht in een supermarkt in Amsterdam. Dat hebben bronnen zondag laten weten aan Shownieuws. Een politiewoordvoerder bevestigt dat er onder anderen een vrouw, die net als de zangeres 43 jaar oud is, is aangehouden.