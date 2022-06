Glennis Grace en Dion uit elkaar: ‘Wil er verder niks over kwijt’

Zangeres Glennis Grace (44) en ondernemer Dion Kars zijn na een relatie van enkele maanden uit elkaar. Dat laat ze weten via een kort bericht in haar Instagram Stories.

‘Via deze weg wil ik mededelen dat mijn relatie over is’, schrijft ze tegenover haar 174.000 volgers. ‘Ik wil dit wel met jullie delen, maar wil er verder niks over kwijt.’ De afgelopen tijd meldden verschillende roddelkanalen al dat de relatie in zwaar weer zou verkeren.

Toen Grace’ vorige relatie (met haar gitarist Lévy Simon) in oktober 2020 uit ging, vond de zangeres een geschreven statement nog ‘te onpersoonlijk’ en nam ze een uitgebreide videoverklaring op voor haar volgers. De twee kwamen daarna overigens weer even samen.



Glennis zei in 2019 nog dat ze binnen twee jaar hoopte een kindje te krijgen met de zestien jaar jongere Lévi; een leeftijdsverschil waarvan ze overigens niets zei te merken. ,,Ik wil aan iedereen laten weten dat wat ik voor hem voelde heel erg oprecht was’’, zei Glennis na de breuk. ,,En dat is nog steeds heel oprecht, want ik houd nog steeds heel erg van hem. Maar op dit moment geldt het gezegde: houden van is ook loslaten.’’

Vechtpartij

Glenda Batta, zoals ze echt heet, werd afgelopen februari samen met haar 15-jarige zoon en een vriend van de familie aangehouden in een supermarkt in Amsterdam. De zoon zou eerder op de avond hardhandig de winkel uit zijn gezet nadat hij binnen een trekje had genomen van een e-sigaret, die onder het rookverbod valt.

Glennis keerde later op de avond samen met een groep bekenden terug om de betrokken medewerkers aan te spreken. Daarbij ontstond een vechtpartij. De zangeres, de vriend en haar zoon werden aangehouden en kwamen later vrij, maar zijn nog wel verdachte. Glennis en haar advocaat stelden dat ze niks strafbaars heeft gedaan.

De zangeres bood later haar excuses aan voor het incident. In haar eerste interview sprak ze vooral over haar eigen pijn. Ze zal ermee ‘moeten leren leven’, zei ze onder meer. Glennis treedt sinds kort weer op, maar niet met muziekformatie Ladies of Soul. Die annuleerden hun geplande concerten in de Ziggo Dome vanwege de ‘negatieve publiciteit’ rond Grace.

