Glennis Grace is vanavond weer even Whitney Houston

Glennis droomde jarenlang van een Whitney-concert. ,,Sinds ik klein ben, is Whitney Houston mijn inspiratiebron, mijn heldin, mijn grootste voorbeeld. Zij is de reden waarom ik wilde zingen. Ik vind het heel bijzonder dat ik een show mag geven die volledig in het teken staat van deze fantastische zangeres", zei ze bij de aankondiging van de shows in AFAS Live. ,,Dat ik een avond haar hits mag vertolken en mensen mag laten genieten van haar fantastische repertoire, geeft mij een heel bijzonder gevoel." Glennis wil het publiek 'meenemen naar vervlogen tijden' door klassiekers van de in 2012 overleden Whitney te zingen. ,,Er zitten echt zoveel pareltjes tussen die nog een keer gehoord mogen worden."

Juiste moment

Voor de zangeres komen de tributeconcerten in Amsterdam op precies het juiste moment. ,,Als elfjarig meisje zong ik haar nummers al voluit. In 1994 won ik de Soundmixshow als zestienjarig meisje met One Moment In Time. Sindsdien zing ik bij elk optreden wel een aantal nummers van Whitney Houston."



Hoewel er sinds haar deelname aan America's Got Talent internationaal aan Glennis wordt getrokken, 'moesten' haar eerste Whitney-concerten op Hollandse bodem plaatsvinden. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik mijn eerste tribute in Nederland wil doen. Met deze Whitney Tribute is die cirkel rond!"