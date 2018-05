Glennis Grace komt na drie jaar met nieuwe single: 'Het ligt je of het ligt je niet'

Glennis Grace zong in Lady’s of Soul , deed Holland Zingt Hazes , staat in het najaar in AFAS Life met Whitney Houston-tribute en komt vandaag na drie jaar met haar nieuwe single: Walk On Water . ,,Zo spannend.''

Glennis Grace mijmert. Bij welke muzieksoort haar nieuwe single ingedeeld kan worden? ,,Geen heavy R&B, ook niet al te veel soul, eigenlijk is het een echt popnummer. Het ligt je of het ligt je niet'', zegt de zangeres over Walk On Water.

Het liefdesliedje dat verhaalt over een onmogelijke relatie, staat momenteel al op Spotify. Glennis Grace voelt zich momenteel als een middelbare scholier die net examens heeft gedaan en op de uitslag wacht. ,,Het is zo spannend, ik ben zo benieuwd wat de mensen hiervan gaan vinden.''

Drie jaar heeft het geduurd voordat Glennis Grace (39) met nieuwe muziek komt. Een periode waarin veel gebeurde. Ze veranderde van management, trad veel op, alleen, bij de Lady’s of Soul, Holland Zingt Hazes en in Amerika, waar ze voet aan de grond wil krijgen. Niet voor niets maakte ze de switch: van Nederlands naar Engelstalig. ,,Het Nederlands was destijds eigenlijk ook een probeersel dat uit de hand gelopen is. Ik heb daar nooit spijt van gehad, zeker niet toen Afscheid een succes werd. De stap naar het Engels was gevoelsmatig. Een prettige bijkomstigheid is dat we ook het Amerikaanse publiek ermee willen bereiken.''

Trots

Ze heeft nog altijd haar zinnen gezet op een doorbraak in Amerika waar ze optrad in Atlanta en Los Angeles en kennis maakte met Babyface, de muziekproducent die eigenlijk Kenneth Brian Edmonds heet en samenwerkte met Chaka Khan, Aretha Franklin en Whitney Houston. ,,Er komen mooie dingen aan, maar eerst concentreer ik me op mijn nieuwe single.''

Die ze, verklapt ze, aanvankelijk ‘maar niets vond’. ,,Ik was niet overtuigd, ook omdat een ander het ingezongen had. Het voelde niet meteen comfortabel, maar naarmate we aan het nummer schaafden en ik het me eigen had gemaakt, kwam het goede gevoel. Nu ben ik er hartstikke trots op'', aldus de zangeres over de track die opgenomen is in Atlanta en geproduceerd door Courtney 'BLAQSMURPH' Dwight.

Glennis Grace gaat de komende weken haar single te promoten, toert door Europa en vliegt straks ook weer naar Amerika. Na de zomer gaat zij zich concentreren op haar Whitney Houston-tribute, twee avonden in AFAS Life. ,,Maar'', benadrukt ze stellig, ,,ik ben ook nog moeder hè. Nog steeds het belangrijkste'', refereert zij aan haar zoon Anthony. ,,Af en toe is dat best aanpoten, want als het thuis niet goed gaat, dan voelt al het andere ook niet goed.''

Quote Ik ben ook nog moeder hè. Nog steeds het belangrijk­ste Glennis Grace

Twaalf jaar wordt zoonlief komend weekend. ,,Hij wil naar Walibi. Alleen met vrienden. Ja, het loslaten is begonnen. Maar ik woon dichtbij hè. Als er iets aan de hand is, ben ik er zo. Volgend jaar gaat hij naar de middelbare school. Moeilijk? Nou, je hoort er wel allemaal drakenverhalen over. Ach. Het hoort erbij. Ze gaan hun vleugels uitslaan. Een nieuwe fase.''