Glennis Grace zingt op Sportgala

‘Belgische oud-ko­ning wil geen dna afstaan in zaak Delphine Boël’

14:06 De voormalige Belgische koning Albert II zal niet naar het ziekenhuis gaan om zijn dna af te staan, dat meldt de krant Belgische krant Le Soir. Zowel de in 2013 afgetreden ­Albert II als Delphine Boël hebben volgens Het Nieuwsblad een brief gekregen om zich volgende week te melden in het Brusselse Erasmusziekenhuis.