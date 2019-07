Gloednieuw seizoen Flikken Rotterdam in september op de buis

De afgelopen drie seizoenen van de Rotterdamse misdaadserie vielen goed in de smaak bij de kijkers. Seizoen drie was nog niet afgelopen, of de trouwe kijkers smachtten al naar een vervolg.



Hun geduld wordt nu beloond, want vanaf vrijdag 13 september verschijnt het gloednieuwe seizoen op NPO 1. Om het geheugen weer even op te frissen, heeft Avrotros een overzicht gemaakt van de verhaallijnen van de afgelopen reeks.