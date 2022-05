Goede, maar geen geweldige kijkcijfers voor songfestivalfinalist S10

Het aantal kijkers is geen record voor de halve finale van een songfestival. De halve finale met Duncan Laurence werd in 2019 bekeken door ruim 3 miljoen kijkers. Naar de halve finale met Waylon keken in 2018 ruim 2,6 miljoen mensen. Jeangu Macrooy deed in 2021 niet mee in de halve finale. Nederland was dat jaar gastland, waardoor de zanger zich automatisch voor de finale had geplaatst.