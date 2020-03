Goedemorgen Nederland voorlopig ook op zaterdag

Update Anouk in tranen in Marrakesh: 'Ik voel me een slechte moeder’

13:09 De angst groeit bij Anouk. De zangeres, die momenteel vastzit in de Marokkaanse stad Marrakesh, is inmiddels ondergebracht in een ander hotel en heeft medicijnen voor haar astma gekregen. Maar ondanks alle hulp blijft de paniek toeslaan. Ze kreeg vandaag de mogelijkheid aangeboden om morgen naar huis te vliegen, maar twijfelt. ,,Ik voel me een slechte moeder", vertelt ze met een brok in haar keel.