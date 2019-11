Golden Earring viert gouden bruiloft met oude én nieuwe generatie

Vijftig jaar bij elkaar in dezelfde samenstelling, reden voor een feestconcert van de Golden Earring in Ahoy. Maar minstens zo knap als een langdurig huwelijk van vier eigenwijze echtelieden is dat de band ook jonge generaties blijft trekken. Op de eerste rij staat en staart Maxim (11) uit Eersel: ,,Cesar Zuiderwijk straalt zo’n rust uit tijdens het drummen.’’