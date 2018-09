Golf van verbazing om wegsturen Felix Meurders

Fans van het programma op NPO Radio 2, dat volgende week zijn 30-jarig jubileum viert, lieten massaal van zich horen op sociale media. De meest gehoorde kreet: dit is leeftijdsdiscriminatie. Spijkers-omroep BNNVARA wil de 72-jarige Felix Meurders vervangen om ‘een nieuwe generatie luisteraars aan te boren’.



Zelfs seniorenorganisatie Anbo laat van zich horen. ,,Leeftijd is slechts een nummer’’, aldus een zegsvrouw. ,,Hoe komen ze erbij dat hij geen jong publiek kan aanspreken?’’



Is het inderdaad een denkfout? Omroep MAX-baas Jan Slagter denkt van wel en spreekt van ‘een kwalijke zaak’. ,,Leeftijd speelt geen rol, de kijker gaat voor kwaliteit. Dit zou bij onze omroep nooit gebeuren. Als ik een plek zou hebben voor Felix, was hij welkom. Die heb ik nu helaas niet’’, meent Slagter. Daar voegt hij nog aan toe: ,,Maar Omroep MAX moet natuurlijk niet worden gezien als een reservaat voor oudere presentatoren.’’



BNNVARA-coryfee Paul Witteman, zelf 71 jaar en nog altijd geregeld te zien op televisie in Buitenhof en Podium Witteman, verwoordt het anders. ,,Leeftijd alleen kan niet bepalend zijn. Het gaat erom of je nog fit genoeg bent.’’ En dat ís Meurders, stelt Carrie Jansen die jarenlang columniste was in Spijkers met Koppen. ,,Die man is nog altijd snel en scherp. Ik vind het debiel.’’ Cynisch: ,,Help het programma maar weer naar de klote!’’