Goodfellas-acteur Paul Sorvino (83) overleden

Goodfellas- acteur Paul Sorvino is maandag op 83-jarige leeftijd overleden. Hij stierf een natuurlijk dood in de Amerikaanse staat Indiana, vertelt zijn vrouw Dee Dee aan Amerikaanse media.

,,Onze harten zijn gebroken, er zal nooit meer een andere Paul Sorvino zijn, hij was de liefde van mijn leven en een van de grootste artiesten die ooit op het scherm en het podium te zien waren”, zegt ze.

Tijdens zijn carrière van meer dan vijftig jaar werd Sorvino bekend door rollen als de koelbloedige gangster Paulie Cicero in Goodfellas en de NYPD-sergeant Phil Cerretta in de misdaadserie Law & Order. Ook portretteerde hij de boekhouder van James Caan in The Gambler en de opdringerige vader van Claire Danes in Baz Luhrmann’s Romeo en Julia.

In 1973 ontving Sorvino een Tony-nominatie en een Drama Desk Award voor zijn optreden als de gewetenloze Phil Romano in de originele Broadway-productie van Jason Miller’s That Championship Season, winnaar van de Pulitzerprijs voor drama.

Ondanks zijn gangster- en ‘bad guy’-rollen omschreef Sorvino zichzelf eerder als een softie die passie had voor poëzie, schilderen en de opera. Toen zijn dochter Amanda Sorvino, die ook acteert, in 1996 het podium betrad om een award voor beste bijrol in ontvangst te nemen, werd Sorvino in het publiek huilend van blijdschap gezien.

