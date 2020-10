Gooische Meisjes terug in nieuwe serie Echte Gooische Moeders

De dames kondigden in 2019 al aan te werken aan een vervolg van hun serie. Vandaag maakt Pauline Wingelaar bekend dat deze er inderdaad komt. Echte Gooische Moeders is vanaf 4 november te zien op Videoland. ‘Het hoge woord is eruit hoor’, schrijft ze. ‘Dit keer niet meer als ‘meisjes’, maar als moeders in de serie ECHTE GOOISCHE MOEDERS!!!’



In de nieuwe reeks worden kijkers onder meer meegenomen in het leven van de dames. Zo kampt Leslie met depressieve en angstige gevoelens na de bevalling van haar zoon vorig jaar, had Kimberley het ondanks haar succesvolle beautysalon als alleenstaande moeder niet gemakkelijk en laat Pauline zien hoe haar inmiddels al twee jaar durende fertiliteitstraject voor een derde kind haar vergaat.



De inmiddels volwassen vrouwen hebben ook een speciaal account op Instagram aangemaakt voor hun avonturen, waar ze al bijna 31.000 volgers hebben. ‘Leuk, ik kan niet wachten’ en ‘Ik ga kijken’, reageren fans enthousiast.