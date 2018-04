Tickets Hélène Fischer uitverkocht, fans op wachtlijst

12:02 Het concert dat de Duitse superster Hélène Fischer zaterdag 15 september geeft in GelreDome is compleet uitverkocht. Dat meldt concertorganisator Greenhouse Talent. Teleurgestelde fans kunnen een plek krijgen op een wachtlijst. Een extra concert zit er vooralsnog niet in.