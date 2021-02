Gordon en Toto zijn de beste remedie tegen de rondvliegende Britse coronavariant

Het was al rond elven ’s avonds en ik kreeg afkickverschijnselen. Het ging toch niet gebeuren dat er een hele dag voorbij was gegaan zónder item van hondje Toto en zijn baasje Gordon? Voor de zekerheid spoelde ik RTL Boulevard nog een keer terug, want Peter R. de Vries laat tegenwoordig geen mogelijkheid onbenut om het hondje te noemen. Waarbij hij diens naam met evenveel liefde en warmte uitspreekt als de term Eurovisie Songfestival. Maar nee, niks.