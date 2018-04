Gordon gaat nu ook tosti's en hamburgers verkopen

,,En wederom een geweldige stap gezet in mijn horeca avontuur!", jubelde Gordon vandaag op sociale media. ,,Binnenkort op een geweldige locatie in Amsterdam een nieuw concept." The Toast Club moet volgens Gordon 'the place to be' worden voor 'heerlijke tosti's en hamburgers (ja ook vega en vegan opties)'. Gordon noemt de zaak 'alweer een droom die uitkomt' en belooft snel meer informatie over zijn plannen.

De entertainer is sinds een paar jaar tevens horecaondernemer. In 2014 opende hij de deuren van zijn eerste thee- en koffiesalon Blushing in Blaricum. De keten is inmiddels ook in Amsterdam en Rotterdam te vinden. Gordon heeft nog meer plannen, zo kondigde hij vorig jaar zomer aan 's werelds eerste 'healthy fast food and coffee to go drive thru restaurant' te willen openen.