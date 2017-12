Gordon gaat trouwen... maar niet heus

Volledig scherm © Marco Okhuizen Aan de bedoelde bruiloft op een Zuid-Afrikaanse wijnboerderij gingen maanden van voorbereidingen en de wildste speculaties vooraf. De laatste aflevering van de reeks (vorige week) trok bijna 1,5 miljoen kijkers en op sociale media ging het week in, week uit helemaal los met de hashtag #Gordongaattrouwen. De vurige mooiboy Manuel werd door menigeen op Twitter afgeschilderd als 'gladde aandachttrekker', 'kwal', 'ultieme glijmiddel', 'pizzarukker' en zelfs 'opdringerige stalker'. De stabiele Rogier kwam er stukken beter vanaf met typeringen als ‘lief’, ‘een baken van rust en ‘betrouwbaar’.



Gordon liet vanavond in RTL Boulevard nog niks los over het keuzemoment. Wel vertelde hij, terwijl hij zich met een rood hoofd stond te verbijten van de spanning, ‘met zijn hart’ te hebben gekozen.,,Ik sta misschien bekend als iemand die altijd zijn kont tegen de krib gooit, maar dit heb ik met de juiste intenties gedaan’’, verzekerde Gordon die stelde trots en ontroerd te zijn dat een programma over homo’s zoveel mensen heeft geraakt. ,,Dat geeft het voor mij een extra mooie lading.’’ Dat zijn ‘grote geheim’ tot het allerlaatste moment onbekend bleef, deed hij af als ‘ongelooflijk’. ,,Net als bij Wie is de Mol is het in Nederland een journalistieke erecode dat niemand iets verklapt. Er waren al kranten die de afloop wisten.'' Gordon vond het lastig om zijn mond te houden over zijn uiteindelijke keuze voor niemand. ,,Ik ben een enorme flapuit die zoiets graag van de daken had geschreeuwd.’’

Openhartiger

Na de uitzending was hij openhartiger over de gang van zaken: ,,Ik ben zo opgelucht. Dat ik die ring niet meer hoef te dragen, dat ik niet meer hoef te liegen, want dat viel me zwaar. Mensen die naar me gilden op straat. Me feliciteerden. De eerste twee dagen in Kaapstad zat ik er doorheen. We hadden een geweldig feest, maar daarna kwam het verdriet. Ik heb gehuild, ja.’’

Een vervolg op Gordon gaat trouwen komt er niet, verzekert hij. ,,Ik ga nooit meer met zo’n gevoel voor het altaar staan. Dat gun je je ergste vijand niet. Zo’n desolaat gevoel. Ik stond daar met pijn in mijn flikker. Wat had ik het graag anders gezien. Ik geloofde er heilig in. Als er een iemand teleurgesteld is ben ik het wel. Het meest van allemaal. Als ik ooit nog ga trouwen is het stiekem ergens op een eiland ver weg. En dan geven we wel groot feest als we weer terug zijn.”

In aanloop naar de laatste opnames meldde hij al bij de redactie dat hij niet zou gaan trouwen. Gordon. ,,Die waren met stomheid geslagen. Iedereen dacht dat ik Rogier ging kiezen. ‘Doe dat’, zei de eindredacteur. ‘Of anders Manuel. De kijkers verwachten dat je gaat trouwen’. Maar ik zei: ‘Jullie begrijpen het niet: ik ben het die voor de camera staat en ik ga niet liegen.Dat werd een discussie, maar ik ga toch niet zomaar trouwen?’’

Pijnlijk

Volgens Goor werd hij drie jaar geleden al gevraagd voor het programma. ,,Toen kwam ik net uit een relatie, die heel pijnlijk was. Daar wilde ik eerst overheen komen. Nu wilde ik het wel een kans geven. Ik geloofde hier in’’, aldus Gordon die blijft geloven in de liefde. ,,Mijn man? Die moet heel intelligent zijn. Aantrekkelijk. Moet mij niet nodig hebben als kapstok of kruiwagen. Onafhankelijk dus. Wars van alles ik doe op televisie.’’

In het programma selecteerde een commissie - bestaande uit Gordons goede vrienden Gerard Joling, Danny Rook en Joyce Humblet - in eerste instantie 12 kandidaten die met de vrijgezelle, 49-jarige presentator op date werden gestuurd. Rogier, vader van dochtertje Jamie, had dat absoluut niet zien aankomen, maar van het afspraakje in zijn eigen stad Leiden spatte de liefde vervolgens af. Een paar weken later toonde steward en patissier Manuel uit Rome zich een geduchte concurrent. Tijdens zijn ontmoeting met de charmeur in zijn Italiaanse appartementje was Gordon gelijk enthousiast.

Gordon, die bleef twijfelen, bracht in Kaapstad meer tijd met de twee huwelijkskandidaten door en overlegde met vrienden. Moest hij gaan voor de aanstekelijke lach en vleiende woorden van de Italiaan gaan of voor het stabiele gezinsleven dat de wat stille Rogier hem kon bieden? Daarbij liet hij zich, zo vertelde Gordon, niet leiden door de keuze van het Nederlands publiek, dat zich met de hashtag #teamrogier en via een poll op deze site massaal achter de Leidenaar schaarde. Gordon, over zijn twijfels: ,,Manuel is natuurlijk fantastisch, maar ik zit met een enorm vertrouwensgevoel. Hij is steward dus dat kan betekenen 'in elk stadje een ander schatje. Ik ben bang om weer voor perfectie te gaan. Die fout wil ik niet maken. Rogier is lief, maar hij werd stiller. Past dat in mijn wereld? En hoe zou ik moeten wennen aan een gezin en een dochtertje. De keuze is ontzettend moeilijk.

De afgelopen dagen bleek de mening van Nederland over Gordons mogelijke keuze al enigszins te veranderen. Rogier kreeg nog steeds een meerderheid van de stemmen, maar de optie ‘geen keuze’ werd ook massaal ingevuld. (m.m.v. Suzanne Borgdorff)

Volledig scherm Met Manuel © screenshot RTL

Volledig scherm Rogier © screenshot RTL

Volledig scherm © screenshot RTL